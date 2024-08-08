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Британские атлеты отказались от еды в олимпийской деревне из-за сырого мяса

Британские атлеты отказались от еды в олимпийской деревне из-за сырого мяса

Спортсмены британской делегации высказали опасения и недовольство из-за еды, которая предоставлялась атлетам в олимпийской деревне на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом пишет Inews.

«Нужно начать с того, что еда была ужасной. И ее было недостаточно. На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно. У них заканчиваются популярные блюда, и спортсменам будет нечего есть», — заявила хоккеистка на траве Жизель Ансли. Некоторые британские спортсмены питаются в расположенном неподалеку спортивном комплексе вместо Олимпийской деревни.

Также качеством еды, которую готовят в олимпийской деревне, остались недовольны пловец Адам Пити, олимпийская чемпионка Игр-2024 в Париже Кили Ходжкинсон, толкатель ядра Скотт Линкольн и другие представители британской делегации.

Недовольство едой высказывали также спортсмены из США. К примеру, качество еды раскритиковала семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз.

«В олимпийской деревне не совсем французская кухня. У нас [в США] она немного полезнее», — заявила она.

С Байлз согласилась ее партнерша по сборной Хезли Ривера.

«Я не думаю, что еда здесь очень хорошая. Хотя французская кухня должна быть хорошей. Не уверена, что нас здесь кормят лучшим», — сказала Ривера.

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