Ozon начал продажи в Азербайджане

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Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи для жителей Азербайджана – это шестая страна СНГ, где компания развивает свой бизнес, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

«Ozon открыл продажи в Азербайджане. Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 30 млн товаров различных категорий – от электроники до товаров для красоты и здоровья», – рассказали в компании. Пользователи могут получить свои покупки в пунктах выдачи заказов партнеров.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время ассортимент товаров, доступных к заказу в Азербайджане, будет расширен более чем в 10 раз. Кроме того, Ozon планирует развивать в стране логистическую инфраструктуру – складские комплексы, собственную службу доставки и сеть брендированных пунктов приема и выдачи заказов по франшизе.

В дальнейшем компания также планирует привлечь к продажам на платформе местных предпринимателей и запустить поток товаров из Азербайджана в Россию и другие страны СНГ.

Директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон отметил, что Азербайджан входит в число наиболее динамично развивающихся стран по темпам роста электронной торговли. «Мы уверены, что наш маркетплейс <…> в перспективе станет платформой для развития местных предпринимателей», – сказал Сапон, слова которого привели в компании.