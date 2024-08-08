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Иран может отказаться от масштабной атаки на Израиль, но мстит на картинках

Иран может отказаться от масштабной атаки на Израиль, но мстит на картинках

Иран может пересмотреть решение о массированной атаке на Израиль в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, намеченной на ближайшие дни.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, США все еще ожидают от Ирана реакции на убийство Хании, но не считают, что в ближайшее время Тегеран осуществит атаку на Израиль, поскольку пересмотрел свой изначальный план.

Два высокопоставленных представителя американской администрации рассказали, что Вашингтон предупредил Тегеран: масштабный удар только усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации. США призвали Иран пересмотреть реакцию на гибель Хании и не рассматривать её как часть более масштабной операции. Чиновники отметили, что Иран все больше склоняется к американской точке зрения, хотя поначалу отрицал её.

Между тем, паблики, близкие к КСИР, отомстили Израилю на картинках.

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