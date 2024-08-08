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Ожесточенные бои под Курском. Главное к этому часу

За минувшие сутки украинские военнослужащие 86 раз атаковали территорию Белгородской области, в результате чего пострадали 16 местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал, что населенные пункты подвергались обстрелам из разных видов оружия и ударам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «16 мирных жителей пострадали, 13 из них до сих пор находятся в медицинских учреждениях», — подчеркнул глава региона.

По информации канала «Рыбарь», украинские военные заняли западную половину Суджи, и в настоящий момент линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы. Отмечается, что с российской стороны этот участок обороняют в основном «отряды местного ополчения».

Канал утверждает, что численность украинских формирований, запасы военной техники на направлении и военный потенциал противника не исчерпаны. Российский телеграм-канал «Два майора» отмечает, что «обстановка сложная», а противник задействует «более крупные силы, чем оценивалось ранее».

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ в течение прошедшей ночи сбили 16 украинских беспилотников над территорией России. В министерстве заявили, что украинские военные предприняли попытки атаковать российские объекты с применением беспилотников самолетного типа. 14 дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Курской.

Минобороны РФ также заявило, что беспилотники-камикадзе уничтожили боевую машину пехоты Bradley американского производства, боевую бронированную машину «Казак», бронетранспортер и боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военный эксперт Bild Юлиан Репке подтвердил подлинность опубликованного видео Минобороны РФ с поражением трех украинских БМП Marder в Курской области. «К сожалению, снова без надлежащей противовоздушной обороны и поэтому ставшие жертвами российских беспилотников-камикадзе всего в четырех километрах от границы», — отметил Репке.

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