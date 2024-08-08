В Армении рассказали, был ли конфликт с пограничниками Азербайджана из-за новой дороги

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Споров между пограничниками Азербайджана и Армении в Киранце не было.

Об этом сообщили в Службе национальной безопасности Армении в ответ на запрос Sputnik Армения.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что между пограничниками Армении и Азербайджана не раз возникали споры по поводу прокладки новой границы в селе Киранц (Гюней).

«Касательно нового маршрута дороги в селе Киранц споров между погранвойсками СНБ Армении и пограничниками Азербайджана не возникало. У СНБ нет данных о несогласии Азербайджана с прокладкой новой дороги после делимитации в районе села Киранц», – говорится в сообщении.

В свою очередь в Министерстве территориального управления и сообщили, что строительство новой дороги началось уже после работ по делимитации.

«Маршрут новой дороги, обходящий мост в Киранце, пролегает по суверенной территории Армении. Изменение маршрута дороги не запланировано», – сообщили в ведомстве.