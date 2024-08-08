Сестра Меган Маркл судится с ней

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Сводная сестра Меган Маркл Саманта начала новую юридическую борьбу против герцогини.

Саманта заявляет, что высказывания Меган повлияли на ее способность работать. 59-летняя Саманта оспаривает решение суда, отклонившего ее иск, где она утверждала, что Меган выставила ее «лживой, расистской искательницей славы». Об этом пишет Daily Mail.

В судебных документах отмечается, что Саманта не может работать или даже выполнять простые повседневные задачи, например посещение магазина, из-за преследований. В марте 2024 года суд Флориды заявил, что Саманта не предоставила достаточных доказательств иска о клевете против Меган, и иск был отклонен, но адвокаты имели возможность подать его повторно.

Саманта Маркл требовала не менее 75000 долларов США за клевету. Ее возмущают заявления Меган в интервью Опре Уинфри, где она говорила, что росла единственным ребенком, и то, что Саманта сменила фамилию на Маркл после того, как Меган начала встречаться с принцем Гарри. В документах, поданных в суд во Флориде, утверждается, что Саманта была изображена как лицо, желающее нанести вред Меган и заработать на этом.