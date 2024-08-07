Пезешкиан попытался отговорить Хаменеи от удара по Израилю

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи отказаться от «удара возмездия» по Израилю, так как он может привести к разрушительным последствиям для самого Ирана.
Данную информацию привел телеканал Iran International, вещающий на персидском языке из Лондона.
Согласно сообщению, Пезешкиан отметил, что решение Израиля о немедленной реакции на удар Ирана в виде атак по национальной инфраструктуре и энергетическим объектам может парализовать экономику страны.
Пезешкиан также высказал опасения, что генералы КСИР своей воинственной риторикой могут втянуть Иран в нежелательную для него войну.
Хаменеи принял во внимание слова Пезешкиана, промолчав о своей точке зрения.