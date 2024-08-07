Пезешкиан попытался отговорить Хаменеи от удара по Израилю

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Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи отказаться от «удара возмездия» по Израилю, так как он может привести к разрушительным последствиям для самого Ирана.

Данную информацию привел телеканал Iran International, вещающий на персидском языке из Лондона.

Согласно сообщению, Пезешкиан отметил, что решение Израиля о немедленной реакции на удар Ирана в виде атак по национальной инфраструктуре и энергетическим объектам может парализовать экономику страны.

Пезешкиан также высказал опасения, что генералы КСИР своей воинственной риторикой могут втянуть Иран в нежелательную для него войну.

Хаменеи принял во внимание слова Пезешкиана, промолчав о своей точке зрения.