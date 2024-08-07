Буданов не видит больших сложностей в возвращении Крыма военным путем

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Крым вернуть военным путем будет легче, чем оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, выступая в Киевской школе экономики, сообщает Forbes.

Он подчеркнул, что государствам, желающим захватить Крым, всегда это удавалось, потому что «не удерживали перешейки, и все сразу разрушалось».

«Крепость Крым» – это миф», – заявил чиновник.

По его словам, отвоевать остров можно, разрушив коммуникации с российской стороны и оказывая давление со стороны материковой Украины.

«И тогда все – Крым изолированный», – добавил Буданов.

Он также отметил, что в случае с Донбассом длина фронта составляет 1000 км, а глубина – более 200 км.

«Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим», – заверил руководитель ГУР.