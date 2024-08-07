Иран не советует авиакомпаниям летать над своей территорией

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Министерство гражданской авиации Египта получило от властей Ирана рекомендации, предписывающие временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве исламской республики. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

«Иранские власти предостерегли гражданские авиакомпании от использования своего воздушного пространства в связи с проведением военных учений в период с 7 по 8 августа», – говорится в документе. В министерстве гражданской авиации добавили, что Тегеран планирует завершить военные маневры в своем воздушном пространстве в четверг в 07:30 по местному времени. «В целях обеспечения безопасности пассажиров управление гражданской авиации Египта направило всем авиакомпаниям страны извещение, в котором порекомендовало избегать полетов над Ираном в указанный период», – подчеркнули в ведомстве.

Египетский телеканал Extra заявляет, что подобное предупреждение власти Ирана разослали гражданским авиакомпаниям по всему миру.