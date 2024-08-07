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Главное Мир

Иран не советует авиакомпаниям летать над своей территорией

Иран не советует авиакомпаниям летать над своей территорией

Министерство гражданской авиации Египта получило от властей Ирана рекомендации, предписывающие временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве исламской республики. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook.

«Иранские власти предостерегли гражданские авиакомпании от использования своего воздушного пространства в связи с проведением военных учений в период с 7 по 8 августа», – говорится в документе. В министерстве гражданской авиации добавили, что Тегеран планирует завершить военные маневры в своем воздушном пространстве в четверг в 07:30 по местному времени. «В целях обеспечения безопасности пассажиров управление гражданской авиации Египта направило всем авиакомпаниям страны извещение, в котором порекомендовало избегать полетов над Ираном в указанный период», – подчеркнули в ведомстве.

Египетский телеканал Extra заявляет, что подобное предупреждение власти Ирана разослали гражданским авиакомпаниям по всему миру.

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