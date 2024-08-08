Российский военкор выжил после удара дрона в Курской области (обновлено)

1203 Просмотров

00:36 Военкор ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание и получает всё необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал он в своём- Telegram-канале.

***

08/08 00:15 Российские военнослужащие обнаружили военного корреспондента Евгения Поддубного и отвезли его в Курскую областную больницу. О спасении журналиста они рассказали Telegram-каналу Baza.

«Ну он такой: сильные ожоги, он плохо разговаривает, мы у него документы нашли. Поддубный!», — сообщили бойцы.

Информацию о поступлении Поддубного подтвердили в Курской областной больнице. Корреспондент получает всю необходимую помощь.

***

23:38 Российский военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона, сообщило издание Readovka со ссылкой на источники.

Согласно информации, после атаки дрона ВСУ на машину военкора он получил серьезные ожоги и травму головы. Сейчас Евгений доставлен в больницу Курской области, его состояние оценивается как тяжелое.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин в Telegram-канале также опроверг сообщения о гибели военкора Евгения Поддубного.

***

22:26 Депутат Госдумы Михаил Делягин в Telegram-канале сообщил о гибели военного корреспондента Евгения Поддубного.

«Сообщают, что погиб журналист Евгений Поддубный», — написал парламентарий. Он не привел иных подробностей произошедшего.

При этом Readovka сообщает, что в автомобиль Поддубного попал FVP-дрон.

Военные телеграмм-каналы уточняют, что он погиб в Курской области. При этом официального подтверждения информации о смерти военкора на данный момент не поступало.

Евгений Поддубный является военным корреспондентом ВГТРК.