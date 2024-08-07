Тело бойца Фирдовси Абдуллаева передано его близким (фото)

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Останки военнослужащего азербайджанской армии Абдуллаева Фирдовси Маис оглу 2003 года рождения, пропавшего 3 марта 2022 года в Лачинском районе в направлении границы, переданы его семье в городе Гянджа.

Останки солдата доставлены в его родной дом в поселке Мехсети, сообщает АПА. В церемонии передачи останков Фирдовси Абдуллаева его семье приняли участие первый заместитель исполнительной власти Геранбойского района Сеймур Назаров, начальник районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву Хикмет Оруджев, руководящие работники правоохранительных органов, военные и ветераны.

Завтра в доме состоится церемония прощания с Фирдовси Абдуллаевым. Останки завтра будут захоронены на Аллее Шехидов в Гяндже.