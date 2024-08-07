Евросоюз не возражает против операции ВСУ в Курской области

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Представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стано, комментируя события в Курской области России, заявил, что Украина имеет право на самооборону и может нанести удар по российской территории, передает «Европейская правда».

По словам Стано, международное право предусматривает, что Украина «имеет законное право на самооборону, в частности, путем нанесения удара по агрессору на своей территории».

«ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на самооборону от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности», – добавил представитель Еврокомиссии.