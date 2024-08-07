Иран в противостоянии с Израилем ждет поддержки исламских стран

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Иран ожидает, что все исламские страны решат поддержать его право на ответ Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

«Ожидается, что исламские страны поддержат неотъемлемое и законное право Ирана на легитимный и необходимый ответ на эту агрессию, поскольку действия Ирана заключаются не только в защите своего суверенитета и национальной безопасности, но также в отстаивании стабильности и безопасности во всем регионе», – приводит иранское внешнеполитическое ведомство его слова.