Украинский уголовник и миллионер потерпел неудачу в бакинском суде

810 Просмотров

Известный украинский миллионер и криминальный авторитет Олег Крапивин (Олег Бакинский), арестованный в Баку по обвинению в хулиганстве, подал апелляционную жалобу на решение судьи об избрании меры пресечения в виде ареста.

Его жалоба была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Гасана Ахмедова, сообщает «Репорт».

Жалоба Олега Крапивина не была удовлетворена, решение суда первой инстанции осталось без изменений.

Напомним, что украинский авторитет Олег Бакинский обвиняется в хулиганстве в отношении гражданина России в Баку.

Следственные органы предъявили ему обвинение по статье 221.3 УК (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имущества).

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Если вина Олега Бакинского будет доказана, он может быть приговорен к лишению свободы на срок от двух до пяти лет.