ВСУ продвигаются в Курской области, в регионе ввели режим ЧП (обновлено, фото, видео)

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23:04 За 2 дня боев в Курской области было взято в плен около 300 военных ВС РФ. Об этом сообщили в украинской армии.

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21:39 В Курской области вводится режим чрезвычайной ситуации на фоне попытки вторжения ВСУ вглубь региона, сообщил врио главы области Алексей Смирнов. В приграничных районах сохраняется сложная оперативная обстановка, отметил он.

«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области», — сказал Смирнов.

До улучшения оперативной обстановки врио губернатора будет лично координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Постоянно нахожусь на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян», — добавил он в Telegram-канале.

Отметим, что по данным «Агентства», ВСУ заняли до 350 кв. километров российской территории.

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20:39 ВСУ заняли еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил аналитический центр «Рыбарь».

«Занята деревня Леонидово и село Любимовка. При этом российские войска предприняли попытку контратаки в направлении расположенного неподалеку хутора Зеленый Шлях, однако освободить населенный пункт не удалось. Одна из украинских бронегрупп из нескольких единиц техники провела разведку боем по трассе Рыльск — Суджа, сумев достичь окраин рабочего поселка Коренево, который находится примерно в 30 км к юго-востоку от Рыльска.

На данный момент российские войска наносят удары по украинским формированиям и ведут бои на трассе, пытаясь не допустить занятия противником административного центра Кореневского района. На второй день украинского удара в Курской области обстановка остаётся сложной: длительная подготовка противника к нанесению удара, увы, дала свои плоды. На занятые ВСУ части российской территории направляется инженерная техника противника для оборудования оборонительных укреплений», – отмечается в сообщении.

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20:29 В Сети появилось видео пленения десятков российских военных предположительно на КПП «Суджа».



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18:52 Мэр города Суджа в Курской области Виталий Слащев отрицает информацию, что город под контролем ВСУ, и заявляет, что он полностью контролируется Россией.

«Все нормально, все в порядке, все – наше», – заявил он. Слащев при этом добавил, что город постоянно обстреливают.



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18:23 ВСУ уже продвинулись на 25 км вглубь территории России. О этом пишут российские СМИ.

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16:44 ВСУ захватили 11 сёл в Курской области, утверждает провоенный канал «Два майора». По данным «Рыбаря», на захваченных территориях находятся более 400 украинских военных, вдоль границы — до 2000. В плен взяты минимум шесть российских солдат, включая срочников.

ВСУ также заняли газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, сообщают российские паблики.

ГИС «Суджа» – единственная станция, через которую осуществляется прокачка газа для транзита в Европу.

Два года назад курский губернатор отчитывался о создании двух линий обороны, но в Судже, где идут бои, эвакуации нет, жалуются местные.