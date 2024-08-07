Fox: Трамп анонсировал дебаты с Харрис

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Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что вскоре состоятся его дебаты с вице-президентом США Камалой Харрис, претендующей на высший государственный пост от Демократической партии.

«Мы проведем с ней дебаты, думаю, в ближайшем будущем. Об этом скоро будет объявлено», – сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Ранее Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении 4 сентября теледебатов с Харрис. Как объяснил экс-президент, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна, поскольку из гонки вышел нынешний глава государства Джо Байден. Предвыборный штаб Харрис отказался от предложения Трампа и заявил, что он должен явиться на дебаты 10 сентября.