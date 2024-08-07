Иран отложил удар по Израилю

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Власти США считают, что Иран и движение «Хезболла» решили нанести удар по Израилю позже, чем предполагалось изначально, и могут провести атаку в четверг или пятницу, сообщил в среду телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на лиц, знакомых с американскими разведданными.

«Хотя суть ответных мер Ирана и «Хезболлы» остается неясной, власти США уверены в неизбежности атаки. Первоначальные оценки предсказывали ее в начале недели, но самые свежие разведданные дают основания полагать, что ответ отложили до вечера четверга или пятницы», – передал телеканал.