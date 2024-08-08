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Гашим Магомедов завоевал «серебро» Олимпиады (обновлено, фото, видео)

Гашим Магомедов завоевал "серебро" Олимпиады (обновлено, фото, видео)

08/08 00:08 В финальном поединке Гашим Магомедов получил травму. В итоге победу праздновал южнокорейский спортсмен Таэ Жон Парк, а наш соотечественник завоевал серебряную медаль.

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19:16 Гашим Магомедов одержал в полуфинале победу над представителем Италии Вито Дель-Аквилой со счетом 2:0 и вышел в финал турнира. В финале он встретится с Таэ Жон Парком (Южная Корея).

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18:58 Стал известен соперник Гашима Магомедова в полуфинале соревнований. Им стал олимпийский чемпион Вито Дель-Аквила из Италии.

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18:00 В четвертьфинале Гашим Магомедов встречался с представителем Испании Адрианом Висенте и, одержав победу со счетом 2:0, пробился в полуфинал соревнований.

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15:03 Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов провел своей первый поединок на летних Олимпийских играх «Париж-2024», сообщает «Азертадж».

В  1/8 финала в весовой категории 58 кг соперником Магомедова стал ирландец Джек Уоллей. Азербайджанский спортсмен одержал победу со счетом 2:0 (7:4, 12:6) и прошел в следующий этап.

Отметим, что на данный момент у Азербайджана три медали. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами, а боксер Альфонсо Домингес (92 кг), выбившись в финал, обеспечил как минимум серебряную медаль.

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