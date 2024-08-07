Иранская армия начала масштабные учения

219 Просмотров

Иран приступил к тактическому развертыванию ракетных подразделений и масштабным армейским учениям. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Официальный Тегеран пошел на этот шаг, чтобы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании и Фуада Шукра.

В информации говорится, что администрация США также рассматривает меры противодействия возможному нападению с привлечением «Хезболлы». Что касается президента США Джо Байдена, то он принял решение направить в регион истребители F-22 и специальные авиационные группы, если ситуация обострится. По данным разведки США, дата нападения Ирана на Израиль в настоящее время определяется по секретным каналам.