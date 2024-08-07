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22 бригада ВСУ вошла в Курскую область России, идут ожесточенные бои

22 бригада ВСУ вошла в Курскую область России, идут ожесточенные бои

Российские военные и пограничники в течение ночи продолжали уничтожать украинские формирования вблизи границы РФ в Курской области, операция не закончена, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», – заявили в Минобороны России.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – сказали в ведомстве.

Войска РФ не допустили продвижения украинских формирований вглубь территории России в районе госграницы в Курской области.

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», – заявили в Минобороны России.

«Нанесено поражение его резервам в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», – сказали в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что украинские силы за сутки боевых действий вблизи госграницы в Курской области потеряли до 260 человек, семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину, инженерную машину разграждения и шесть автомобилей.

«Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1″, установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении ведомства в среду.

Между тем, российский военный эксперт Юрий Подоляка тем временем утверждает, что в Курскую область уже вошла целая 22 бригада ВСУ

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