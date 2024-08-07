Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

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Предотвращена контрабанда наркотиков на территорию Азербайджана. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 5 августа, в 17:15 на территории службы пограничного отряда пограничных войск Государственной пограничной службы «Гейтепе» была предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан 25 килограммов 350 граммов марихуаны и 1600 единиц таблеток метадон М-40 .

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.