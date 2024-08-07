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Азербайджан и Кыргызстан обсудили транспортировку китайских грузов по Каспию

Азербайджан и Кыргызстан обсудили транспортировку китайских грузов по Каспию

Азербайджан обсудил перспективы поставок нефти в Кыргызстан и импорта кыргызской сельскохозяйственной продукции, включая баранину и фасоль. МИД Кыргызстана сообщает, что обсуждения прошли в ходе встречи посла этой страны в Азербайджане Максата Мамытканова с первым заместителем министра экономики Азербайджана Эльнуром Алиевым.

Стороны рассмотрели вопросы транспортировки грузов и их объема по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Каспийское море – Азербайджан с учетом строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Стороны договорились продолжить совместную работу в этом направлении.

Было обсуждено также функционирование Азербайджано-кыргызского фонда развития, уставный капитал которого был увеличен до 100 млн долларов США по итогам дополнения к соглашению об уставном фонде, подписанного в ходе государственного визита президента Садыра Жапарова в Азербайджан в апреле этого года.

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