Зеленский продлил военное положение на Украине еще на три месяца

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

«Возвращено с подписью президента», – гласит отметка в карточке законопроектов.

Срок военного положения и мобилизации истекал 11 августа.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Неоднократное продление военного положения сделало невозможным проведение в стране парламентских и президентских выборов. В этой связи в Украине активно обсуждают вопрос о легитимности Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек в ночь на 21 мая.