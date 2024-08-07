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Главное Мир

СМИ подтвердили гибель более 61 тысячи военных РФ в Украине

СМИ подтвердили гибель более 61 тысячи военных РФ в Украине

Установлены имена 61 831 российского военнослужащего, погибшего на войне в Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Об этом сообщают издание «Медиазона» и «Русская служба BBC». Чаще других гибнут военнослужащие в возрасте от 30 до 38 лет, следует из публикации.

По данным журналистов, с 19 июля в список погибших добавились более двух тысяч человек. «Рост потерь за последние месяцы гораздо более значительный, чем мы успеваем это фиксировать», – пишет «Медиазона». У журналистов в результате образовался «долг» в несколько тысяч имен, отмечается в тексте. Обработка этих некрологов увеличит подтвержденное число потерь в российской армии.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в мае заявил, что на войне в Украине погибают или получают тяжелые ранения около 24 тысяч российских солдат ежемесячно. Шольц подчеркнул, что эти потери российской армии, так же как и гибель многих украинских солдат и мирных жителей, – результат «империалистической мании величия» Владимира Путина.

Министерство обороны Великобритании в апреле оценило российские потери на войне в Украине в 450 тысяч человек убитыми и ранеными. Еще «десятки тысяч» россиян, по данным Великобритании, дезертировали с февраля 2022 года.

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