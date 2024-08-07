Филиппины, Канада, США и Австралия начали первые совместные военные учения в Южно-Китайском море

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Филиппины, Канада, США и Австралия начали военные учения в Южно-Китайском море с целью улучшения оперативного взаимодействия своих сил.

Как сообщает Reuters, четыре страны выступили с совместным заявлением по этому поводу. Двухдневные учения с участием ВМФ и ВВС впервые проводятся с участием четырех стран.

Они заявили о защите своих прав на свободу судоходства и полетов в Южно-Китайском море и отметили, что ВМС и ВВС будут работать вместе над расширением сотрудничества и оперативного взаимодействия в 200-мильной экономической зоне Манилы.

«Мы объединились для решения общих морских проблем и подчеркиваем нашу совместную приверженность поддержанию порядка, основанного на международном праве», — говорится в заявлении.