Карабахский университет объявил специальности

530 Просмотров

В 2024/2025 учебном году Карабахский университет будет осуществлять прием студентов по факультетам гуманитарных и социальных наук, педагогическому факультету, сообщает «Азертадж».

Как сообщили в университете, набор студентов на факультет гуманитарных и социальных наук будет вестись по специальностям история, психология, юриспруденция и международные отношения.

Прием студентов на педагогический факультет будет осуществляться по специальностям преподавание математики в начальных классах, иностранных языков, азербайджанского языка и литературы.