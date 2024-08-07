ЦИК опубликовал перечень объектов для проведения агитации в рамках парламентских выборов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала перечень объектов, выделенных для организации встреч в рамках предвыборной агитации на внеочередных выборах в Милли Меджлис, которые пройдут в Азербайджане 1 сентября. Список открытых площадок и закрытых помещений, выделенных для проведения агитации, опубликован на официальном сайте ЦИК.

Согласно Избирательному кодексу, агитационная кампания начинается за 23 дня до дня голосования и приостанавливается за 24 часа до его начала. Таким образом, предвыборная агитация стартует 9 августа, процесс продлится до 08:00 31 августа.