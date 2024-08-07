СМИ: Тегеран может смягчить планы по нападению на Израиль

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Источники в Белом доме считают, что усилия президента США Джо Байдена сдержать реакцию Ирана на ликвидацию главы политического бюро ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране приносят плоды, и возможно, что Иран пересматривает свои планы на «жесткий» ответ. Об этом сообщает газета Washington Post.

Согласно сообщению, планы Хезболлы пока остаются неясными. По их словам, «Иран, вероятно, задерживается из-за демонстрации американской силы на этой неделе и секретных сообщений, переданных через посольство Швейцарии в Тегеране и посольство Ирана в ООН».