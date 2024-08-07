США пригрозили Турции санкциями

Помощник главы Минторга США Мэттью Аксельрод призвал турецких чиновников «остановить незаконный поток американских технологий». Вашингтон может ввести санкции. Об этом пишет Financial Times.
Аксельрод заявил, что встречался с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле. Он просил усилить экспортный контроль при торговле американскими товарами, в том числе чипами.
«Турция должна помочь нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию», — сказал он, добавив, что иначе у США останется только один выход — вводить санкции.