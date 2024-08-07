США пригрозили Турции санкциями

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Помощник главы Минторга США Мэттью Аксельрод призвал турецких чиновников «остановить незаконный поток американских технологий». Вашингтон может ввести санкции. Об этом пишет Financial Times.

Аксельрод заявил, что встречался с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле. Он просил усилить экспортный контроль при торговле американскими товарами, в том числе чипами.

«Турция должна помочь нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию», — сказал он, добавив, что иначе у США останется только один выход — вводить санкции.