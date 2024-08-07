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«Я хочу есть мясо». Британский пловец заявил о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне

"Я хочу есть мясо". Британский пловец заявил о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне

Трехкратный олимпийский чемпион, британский пловец Адам Пити рассказал, что некоторые спортсмены нашли в выдаваемой атлетам в парижской Олимпийской деревне рыбе, которую он любит есть, червей. Об этом он заявил в интервью для Daily Mail.

Он также заявил, что на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио еда была намного лучше. Здесь же, по его словам, нету даже выбора, в том числе среди белковой пищи.

Кроме того, спортсмен указал на длинные очереди за едой. Так, атлеты вынуждены стоят около 30 минут, чтобы положить себе блюда.

«Я хочу есть мясо, оно нужно мне для выступлений, почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», – поделился Пити.

Британский пловец на Играх в Париже завоевал серебро в заплыве на 100 метров брассом.

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