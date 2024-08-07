От эскалации до самоубийства: как Биньямин Нетаньяху толкает мир к войне

968 Просмотров

Сообщество шаг за шагом дошло до края страшной завязки, и уже прогноз о надвигающемся кризисном шторме не кажется чьей-то феерической фантазией. Все бы ничего, если бы дело касалось климатической аномалии. Речь о серьезнейшем военно-политическом шторме, который может накрыть огромный ареал. По тому, как к его встрече готовятся государства первого эшелона, не сказать, что дело ограничится пределами Евразийского континента. Горячая закрутка может охватить и другие части планеты, находящиеся в заметном отдалении от Ближнего и Среднего Востока.

Роль триггера взял на себя израильский премьер Биньямин Нетаньяху, против которого израильское правосудие возбудило уголовные дела ввиду коррупционных скандалов, и который разыскивается Международным уголовным судом (МУС). Этот орган считает, что израильские власти несут уголовную ответственность по международному праву за военные преступления и преступления против человечества, совершенные на территории Палестины, в секторе Газа.

Видно невооруженным глазом, как премьер-министр Израиля добивается затягивания судебного процесса по делу о коррупции под предлогом занятости войной в секторе Газа. Он в течение многих лет обещал, что сможет управлять страной, параллельно участвуя в судебном процессе, но вдруг выяснилось, что он попросил прокуратуру скрыть некоторые ключевые доказательства, связанные со скандальным процессом.

Его адвокаты направили прошения в прокуратуру с просьбой отклонить показания некоторых свидетелей, поскольку премьер-министр не сможет подготовиться к допросу до окончания боевых действий на палестинской территории. А тут еще и убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, к которому израильский кабинет вроде бы не имеет отношения. Но эта история из серии секрета Полишинеля, и всем итак ясно, что за политическим убийством стоит никто иной, как сам Нетаньяху.

Он решил спровоцировать вселенский пожар, лишь бы откосить от правосудия и сделаться национальным героем за счет убийств палестинских детей и гражданского населения Сектора Газа, а также провоцирования войны между Ираном и США. Пока все ему удается, но насколько выбранные цели и средства смогут сыграть роль гарантированных страховочных механизмов? Вот это вопрос.

Если обратить внимание на то, кто выступает свидетелем против Нетаньяху в его судебных разбирательствах, все становится предельно ясно. В этом ряду бывшие министры, депутаты парламента, советники канцелярии премьер-министра, экс-шефы израильской разведки «Моссад», бывшие руководители разведки Шабак, а также бывшие министры иностранных дел и даже двоюродный брат Нетаньяху. На этом можно остановиться.

Определенно видно, как действующий премьер желает приобрести билет на ушедший поезд. Но дело в том, что такие билеты не продаются, и ему придется остановиться в вокзальном комплексе, чтобы дождаться вердикта уже не кассиров, а чинов значительно более серьезного уровня. Израильское общество сотрясают нешуточные разборки из-за грязных дел самого премьера и его окружения. Нетаньяху невозмутим, потому что он задался целью уничтожить как можно больше палестинцев из Сектора Газа, с Западного берега реки Иордан, а также из Южного Ливана и Сирии. Для него запредельно жестокие военные операции израильской армии представляются чем-то вроде индульгенции.

Однако он забывает, что израильское общество действительно придерживается демократических правил и норм и не торгует сомнительными мотивами вроде «заслуг» на антипалестинском или же антииранском направлении.

Разве ему неизвестна участь экс-премьера Эхуда Ольмерта, который отбыл достаточно долгое тюремное наказание по громкому коррупционному делу?! Тогда, в 2016 году, 70-летний Ольмерт был осужден на 19 месяцев тюрьмы за получение взяток в обмен на содействие в строительстве элитного жилого комплекса «Холилэнд» в Иерусалиме, а также за воспрепятствование отправлению правосудия.

Или неужели ему ничего неизвестно о судьбе восьмого президента Моше Кацава, кстати, по происхождению иранского еврея, который в 2010 году был осужден на семь лет тюремного заключения по нескольким статьям, включая изнасилование и воспрепятствование осуществлению правосудия?!

Генеральный прокурор Израиля еще в ноябре 2019 года потребовал возбуждения трех уголовных дел против Нетаньяху по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении властью в личных целях. Если в суде его вину докажут, а это проще простого, он будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет. Сам он настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения по всем предъявленным статьям, но ему никто не верит.

Вот, собственно, причина его стремления зажечь вселенский пожар, лишь бы отбиться от правосудия и сохранить за собой незаконно нажитые средства.

Но теперь, когда он пересек красные линии и с палестинцами, и с Ливаном, и с Ираном, дело обрело критический оборот. Не случайно американский истеблишмент обхаживает иранцев, чтобы спустить дело на тормозах. Вашингтон понимает, что Нетаньяху терять нечего, он идет ва-банк, чтобы застраховаться по всем статьям. Но американцам точно не с руки гореть из-за Израиля. Нетаньяху точно переоценивает свою значимость.

Он подставил не только свой народ и свое государство, но и США вместе с их союзниками. Потому что в случае, если Тегеран ударит по Израилю, а он уже готов это сделать, янки придется заступиться за Израиль. Это же очевидно, что Израиль, пока купался в лучах своих былых побед, утратил способность трезво мыслить. Он по милости «дальновидных» политиков лег под заокеанских патронов, понадеявшись на еврейское лобби США.

Однако и в Штатах лобби расколото, и уже слышатся нотки негодования в связи с поддержкой властей, которые идут на рожон со всем сообществом.

Не случайно левые силы все время требуют диалога с арабами и, главным образом, с палестинцами, которые стоически воюют и не идут на компромисс с совестью. Их патриотизм не ложный.

В самом Израиле многие склоняются к мысли, что действующий премьер намерен подвести под венец соотечественников, переплюнув главаря Третьего рейха. Обстановка, которую сконструировал действующий премьер, не то чтобы сложная, а критическая. Авторы и прорицатели, которые говорят о недюжинных возможностях израильтян, которым как будто бы ничего не стоит уничтожить иранцев, упрощают положение. Оправдывая безрассудные действия израильского кабинета, они поневоле пытаются оправдать безответственность израильских властных структур.

Внутри израильского общества разгораются ужасные скандалы на почве действий фашиствующих сил. Самый громкий из них касается судьбы девяти отслуживших военнослужащих, которые попались на жуткой истории. Они повадились насиловать палестинских заключенных в тюрьмах с разрешения пенитенциарных властей.

Дело получило огласку, и насильников заключили в тюрьму. Но тут им на подмогу пришли так называемые талмудисты из провластных партий. Они заключили, мол, если изнасилованные не евреи, то это не является грехом, потому преступников необходимо освободить.

Общество страны стоит на ушах, не понимая, куда путь держит. И человек во главе страны, поощряющий все виды преступлений против соседей, вознамерился спалить мир. Видно, что норовит примерить на себя тогу спасителя еврейского народа. Однако варварские деяния для этого опасны.

Тель-Авив подставляет не только себя, свой народ и государство, но и друзей и партнеров Израиля, которые не несут ответственности за вопиющие шаги Нетаньяху и его окружения. Премьер «талантливо» сконструировал casus belli, и теперь надо бы подумать над выходом из обязывающего положения. Неужели за это возьмутся янки, которые заранее были уведомлены о намерениях по уничтожению ливанца Фуада Шукри и палестинца Исмаила Хании?!

Тут уж точно провидцы, утверждающие о способности сильных размазать недругов по стенке, плавают в теме. Это большой вопрос – кто кому в нынешней острой ситуации преподаст урок. Времена изменились.

Тофик Аббасов