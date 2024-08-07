Курская битва: Украина заняла три села, власти призвали сдавать кровь

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Силы ПВО минувшей ночью сбили в Курской области три украинских беспилотника, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Он также написал в телеграме, что регион в течение последних суток противостоит атакам, а экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

По его словам, в приграничных районах области медучреждения пополняют запасы донорской крови.

«Сдать её можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра, — добавил он. — Призываю курян не оставаться равнодушными».

Между тем, по данным российских пабликов, ВСУ заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово в Суджанском районе Курской области. Минобороны РФ между тем удалило сообщение об отступлении ВСУ из Курской области. В тг-канале теперь говорится только о «нанесении огневого поражения противнику».

«В Курской области сохраняется тяжелая ситуация в Суджанском районе. По информации от наших источников, украинским формированиям все-таки удалось закрепиться в приграничной зоне, несмотря на интенсивные удары и атаки российских войск.На северо-западном участке подразделения противника заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Линия контроля на трассе Рыльск — Суджа достоверно неизвестна: судя по всему, после уничтожения бронегруппы украинские формирования отступили. Юго-восточнее противник смог расширить зону контроля вдоль трассы 38К-004, продвинувшись по направлению к западном пригороду Суджи — Гончаровке. По неподтвержденным данным, в населенном пункте идут бои. Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня — там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с численно превосходящим противником. По предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований. При этом командование противника продолжает перебрасывать резервы на участок. Также фиксируется крупное скопление украинских формирований в Юнаковке, откуда они через Басовку направляются в Свердликово, либо через МАПП Суджа в сторону Гончаровки. Всего вдоль границы командование ВСУ сосредоточило до двух тысяч членов украинских формирований», — пишет российский телеграм-канал Рыбарь.

Частично эту информацию подтверждает канал «Оперативные сводки».

Тем временем, как пишет российское издание ASTRA, в курских пабликах и каналах растет количество публикаций с просьбой найти и помочь вывезти родственников из населённых пунктов, которые, по данным местных жителей, остались полностью без связи — это: Заолешенка, Лебедевка, Свердликово и другие.