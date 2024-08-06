Насралла пригрозил ударом жителям Хайфы

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Генеральный секретарь шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насралла объявил о расширении масштабов военных операций против Израиля и нанесении ударов по населенным пунктам, расположенным на значительном расстоянии от границы.

Об этом он заявил в телеобращении к своим сторонникам спустя неделю после убийства 30 июля на юге Бейрута военного командира Фуада Шокра в результате налета израильских ВВС.

«Жителям Хайфы следует быть готовыми к любому сценарию после атаки наших беспилотников на неприятельскую военную базу в Нагарии», – цитирует его Al Manar. По его словам, дроны «Хезболлах» достигли во вторник восточных окраин города Акко, расположенного в заливе Хайфы.