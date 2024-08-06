Проживающий в Роттердаме Гусейнов получил государственную награду Азербайджана

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Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял заместителя председателя Конгресса азербайджанцев Бенилюкса, художника Расима Гусейнова, живущего в городе Роттердам Королевства Нидерландов.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

Поприветствовав гостя, председатель Комитета высоко оценил тесную интеграцию проживающих в Нидерландах наших соотечественников в местное общество, их активность, направленную на пропаганду азербайджанских реалий, популяризацию нашего богатого культурного наследия и культуры.

Ф.Мурадов подчеркнул, что диаспоре принадлежит свое, особое место в развитии взаимоотношений между двумя странами, отметил, что азербайджанские общины, наши соотечественники, осуществляющие в настоящее время деятельность за рубежом, находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой.

Р.Гусейнов, выразив признательность за высокую оценку своей деятельности, довел до внимания, что соотечественники в Нидерландах обстоятельно отслеживают происходящие в нашей стране процессы, поддерживают успешную внутреннюю и внешнюю политику президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Гость сказал, что усилия, направленные на развитие двусторонних отношений между странами и обеспечение более организованной деятельности нашей диаспоры, будут продолжены.

По окончании встречи Р.Гусейнову за важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры была вручена медаль Азербайджана «За заслуги в диаспорской деятельности».