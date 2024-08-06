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Назначены имамы мечетей Агдама и Зангилана (фото)

Назначены имамы мечетей Агдама и Зангилана (фото)

В мечети Агдама и Зангилана, сданные в эксплуатацию в рамках Программы восстановления исторических и религиозно-культурных памятников, осуществляемой на освобожденных от оккупации территориях при особом внимании президента Ильхама Алиева и по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, были впервые назначены религиозные деятели.

6 августа председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов встретился с Мехманом Насировым и Мушфигом Фарзалиевым, назначенными имамами Джума-мечети города Агдам и Зангиланской мечети соответственно.

Согласно информации Комитета, на встрече Р.Мамедов подчеркнул, что назначение имамов в мечети, построенные в Карабахе и Восточном Зангезуре, является очередным фактом, свидетельствующим о возвращении жизни на земли, которые находились под вражеской оккупацией почти 30 лет. Он отметил, что после Победы Азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева по инициативе первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой меры по восстановлению наших религиозных памятников, мечетей доказывают, насколько государство и народ Азербайджана связаны со своим религиозным и историко-культурным наследием.

Председатель комитета отметил, что на религиозных деятелей возлагаются важные задачи, как в деле доведения до людей основ исламской религии, так и в просветительской работе, проводимой в религиозной и идеологической сферах. Он подчеркнул, что пропаганда идей азербайджанства, сохранения национально-духовных ценностей, историко-религиозных традиций должны составлять основные направления деятельности религиозных деятелей.

Религиозные деятели подчеркнули, что гордятся своим назначением в мечети, построенные на освобожденных от оккупации территориях, высоко оценили заботу, оказываемую государством религии и религиозным деятелям, высказали свои предложения относительно деятельности мечетей и религиозных общин.

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