Госкомитет пресек в Баку продажу ребенка матерью

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В Баку органы опеки забрали из семьи ребенка, которого мать пыталась продать через социальные сети.

В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей изучили распространенное женщиной видеообращение о продаже ребенка.

При содействии сотрудников Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения и Исполнительной власти Насиминского района ребенок был изъят из семьи и передан под опеку государства.

В Госкомитете призвали граждан уведомлять профильные органы о подобных случаях для их своевременного предотвращения.

Сотрудники министерства взяли этот вопрос на контроль и совместно с другими профильными госструктурами приняли все необходимые меры. Сообщается, что в настоящее время в Насиминском районном управлении полиции проводится процессуальное расследование.

Подано ходатайство с целью принятия решения о лишении ребенка родительского попечения.