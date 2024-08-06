Путин не советовал Хаменеи обстреливать мирных израильтян

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Президент России Владимир Путин попросил верховного религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи проявить сдержанность в отношении Израиля в ответ на смерть политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, и посоветовал ему не начинать обстрел мирных граждан Израиля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников.

По данным источников, это послание секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу передал в понедельник во время встреч с высокопоставленными иранскими чиновниками.