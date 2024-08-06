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Усубов обсудил с Шойгу вопросы безопасности на Южном Кавказе

Усубов обсудил с Шойгу вопросы безопасности на Южном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Баку провел встречу с секретарем Совета безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым.

«Обсуждался самый широкий круг вопросов. Это, конечно, в первую очередь безопасность на Южном Кавказе. Это мирное соглашение с Арменией, 10-я редакция которого передана Еревану. Это, конечно, очень активные попытки Запада вмешаться в этот процесс», – заявил Шойгу журналистам, комментируя встречи в Баку.

Он также добавил, что в рамках рабочей поездки обсуждались транспортные проекты, в частности коридор «Север-Юг».

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