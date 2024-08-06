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СМИ: к беспорядкам в Бангладеш может быть причастна спецслужба Пакистана

СМИ: к беспорядкам в Бангладеш может быть причастна спецслужба Пакистана

Газета Thе Economic Times не исключает, что к беспорядкам в Бангладеш, которые привели к отставке и выезду из страны премьер-министра Шейх Хасины, могла быть причастна Межведомственная разведка Пакистана (ИСИ).

«Пакистанская разведка ИСИ, возможно, была причастна к отставке главы правительства Бангладеш. Эта спецслужба, по имеющимся данным, активно поддерживала «Ислами Чхатра Шабир» (ICS) – молодежное крыло исламистской партии «Джамаат-э-Ислами Бангладеш» – с целью прихода к власти в Бангладеш пропакистанского правительства», – пишет издание cо ссылкой на источник в индийских спецслужбах.

В начале этого года поддерживаемая ИСИ «Джамаат-э-Ислами Бангладеш» получила значительную финансовую поддержку, чтобы дестабилизировать правительство Шейх Хасины. «Значительная часть этой поддержки, как полагают, исходила от китайских структур, действующих в Пакистане», – отметил источник The Economic Times.

ICS давно находится под наблюдением индийских спецслужб после того, как стало известно о распространении этой организацией джихадистской пропаганды в штатах Индии, пограничных с Бангладеш, и ее связях с пакистанской Межведомственной разведкой. «Существуют доказательства того, что члены ICS проходят подготовку в Пакистане и Афганистане. Конечная цель партии «Джамаат-э-Ислами Бангладеш» и ее молодежного крыла – привести к власти в стране правительство по типу афганских талибов, опираясь при этом на содействие пакистанской разведки ИСИ», – подчеркнул собеседник издания.

По его мнению, возможная победа на предстоящих всеобщих выборах в Бангладеш оппозиционной «Националистической партии» и рост пакистанского влияния в стране может осложнить обеспечение безопасности Индии, ослабить оборонные связи Нью-Дели и Дакки, а также стратегические позиции Индии в зоне Бенгальского залива.

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