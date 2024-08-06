Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США

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Действующего вице-президента США Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии страны, пишет газета The New York Times.

По данным издания, ее поддержали большинство партийных делегатов на виртуальной так называемой «перекличке». Харрис получила 99% голосов делегатов-участников во время проведения необычного виртуального поименного голосования.

В июле президент США Джо Байден, вышедший из предвыборной гонки, заявил о поддержке Харрис в качестве кандидата на выборах главы государства.