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Камала Харрис определилась с кандидатом на пост вице-президента

Камала Харрис определилась с кандидатом на пост вице-президента

Действующий вице-президент США Камала Харрис определила своего кандидата на пост вице-президента на президентских выборах в ноябре,  сообщает CNN.

Сообщается, что на выборах в ноябре Камала Харрис будет бороться вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем. Ожидается, что она объявит об этом решении на митинге в Филадельфии в ближайшие часы. В последние дни упоминались имена трех потенциальных кандидатов на пост вице-президента – губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сенатора от Аризоны Марка Келли и губернатора Миннесоты Тима Уолца.

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