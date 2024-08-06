Камала Харрис определилась с кандидатом на пост вице-президента

365 Просмотров

Действующий вице-президент США Камала Харрис определила своего кандидата на пост вице-президента на президентских выборах в ноябре, сообщает CNN.

Сообщается, что на выборах в ноябре Камала Харрис будет бороться вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем. Ожидается, что она объявит об этом решении на митинге в Филадельфии в ближайшие часы. В последние дни упоминались имена трех потенциальных кандидатов на пост вице-президента – губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сенатора от Аризоны Марка Келли и губернатора Миннесоты Тима Уолца.