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«Хезболла» ударила дронами по северу Израиля

«Хезболла» ударила дронами по северу Израиля

Группировка «Хезболла», поддерживаемая Ираном, объявила о запуске группы ударных беспилотников по северу Израиля. Об этом сообщает 6 августа издание Times of Israel.

В «Хезболле» взяли на себя ответственность за атаку, в результате которой в арабском городе Мазраа на севере Израиля пострадали два человека.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в группировке, данная атака — не месть группы за убийство Израилем командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте на прошлой неделе. Руководство Хезболлы поклялось отомстить за него, что вызвало опасения по поводу серьезной эскалации, которая может перерасти в полномасштабную войну.

Медики центра Маген Давид Адом Рой Вишна и Ноам Леви заявили, что в Мазраа в результате падения беспилотника Хезболлы мужчина получил тяжелые ранения головы.

«Мы увидели мужчину, сидящего в машине, без сознания и с тяжелой травмой головы от осколков. Еще одна раненая женщина находилась недалеко от парковки, в полном сознании и с осколочными ранениями конечностей», — рассказали они

Медики говорят, что им удалось на месте инцидента реанимировать мужчину. И он был доставлен в больницу в «очень тяжелом состоянии». Была госпитализирована и женщина, которая получила в том же инциденте ранения средней тяжести.

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