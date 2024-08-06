Гордон анонсировал событие, которое изменит ход войны в Украине

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У Украины впереди очень хороший отрезок времени, заявил журналист Дмитрий Гордон.

«Насколько мне стало известно, в ближайшее время США, а за ними и Европа разрешат Украине бить дальнобойными ракетами по территории России. Это вопрос нескольких дней, может быть, пары недель», – сказал Гордон.

Затем журналист еще раз подчеркнул, что долгожданное разрешение на удары по территории РФ будет дано Украине официально. Более того, стоит помнить, что близится 5 ноября – день выборов президента США, а это означает, что всевозможных разрешений от Запада будет становиться все больше и больше, добавил эксперт.