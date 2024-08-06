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СГБ и Генпрокуратура о найденных останках солдат: скончались от переохлаждения

СГБ и Генпрокуратура о найденных останках солдат: скончались от переохлаждения

Служба государственной безопасности, Генеральная прокуратура и Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан распространили совместное сообщение, согласно которому в результате поисковых работ, проведенных 3 июля 2024 года на пастбище Юзбулаг в поселке Истису Кельбаджарского района, были обнаружены останки двух военнослужащих Азербайджанской армии.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что военнослужащие пропали 3 марта 2022 года в Лачинском районе, не сориентировавшись из-за внезапного изменения погодных условий и метели в высокогорной местности. Останки принадлежат Мамедову Фариду Аждар оглу (2003 г. р.) и Абдуллаеву Фирдовси Маис оглу  (2003 г. р.). Установлено также, что они скончались от общего переохлаждения тела.

О найденных останках солдат было объявлено семьям пропавших на встрече в Государственной комиссии 5 августа 2024 года. В настоящее время совместно с соответствующими государственными органами проводятся необходимые мероприятия, связанные с похоронами Фарида Мамедова и Фирдовси Абдуллаева. Будет предоставлена дополнительная информация о времени и месте похорон.

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