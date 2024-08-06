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Тренировку по плаванию в Париже отменили из-за загрязнения Сены

Тренировку по плаванию в Париже отменили из-за загрязнения Сены

Тренировка пловцов в Сене на Олимпиаде в Париже была отменена из-за непригодности воды в реке, сообщает ТАСС со ссылкой на Франс Пресс.

Эта тренировка стала пятой отмененной в период Игр-2024. Ранее организаторы четыре раза отменяли тренировки в Сене перед соревнованиями триатлонистов из-за качества воды в парижской реке. После того, как заплывы все-таки состоялись, многие участники жаловалась на цвет, отвратительный запах воды в Сене и отмечали, что видели мусор в реке.

Соревнования по плаванию на открытой воде запланированы на 8-9 августа. Ранее арбитр соревнований по триатлону на Олимпийских играх в Париже Алексей Калинин заявил, что заплывы точно не будут проходить в Сене.

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