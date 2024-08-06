Зеленский объявил о подготовке базы для окончания войны с Россией в этом году |
Украина попыталась прорвать границу в Курской области |
WSJ раскрыло планы Ирана по атаке на Израиль |
Алиев принял Шойгу: детали |
В Ираке ночью обстреляли американскую авиабазу российскими ракетами |
Премьер Британии объявил о создании армии для подавления антимигрантских протестов |
В ожидании масштабной войны с Израилем: Иран обратился к России за военной поддержкой |
«Сегодня или завтра». Разведка США предупредила Израиль об угрозе нападения |
Шойгу следует в Азербайджан |
Главное Общество

В Баку будет без осадков, в горных районах пройдут дожди

В Баку будет без осадков, в горных районах пройдут дожди

Обнародован прогноз погоды на 7 августа. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 753 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 %, днем 50-60%.  В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако после полудня в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди с грозами, местами ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку будет без осадков, в горных районах пройдут дожди
Общество

В Баку будет без осадков, в горных районах пройдут дожди

2024/08/06, 12:48
На улице 28 Мая будет частично ограничено движение транспорта
Общество

На улице 28 Мая будет частично ограничено движение транспорта

2024/08/06, 12:27
Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов
Общество

Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов

2024/08/06, 11:23
В Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение о ветре
Общество

В Баку и на Абшеронском полуострове объявлено желтое предупреждение о ветре

2024/08/06, 10:16
В Шахбузском районе сгорели три дома (фото, видео)
Общество

В Шахбузском районе сгорели три дома (фото, видео)

2024/08/06, 00:11
На кладбище в бардинском селе обнаружили повешенного мужчину
Общество

На кладбище в бардинском селе обнаружили повешенного мужчину

2024/08/05, 23:33
Растет число туристов в Азербайджане
Общество

Растет число туристов в Азербайджане

2024/08/05, 21:53
Возросло число пассажиров, вылетающих из Азербайджана
Общество

Возросло число пассажиров, вылетающих из Азербайджана

2024/08/05, 19:25
Эксперты оценят недвижимость в освобожденных регионах
Общество

Эксперты оценят недвижимость в освобожденных регионах

2024/08/05, 18:06