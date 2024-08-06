В Баку будет без осадков, в горных районах пройдут дожди

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Обнародован прогноз погоды на 7 августа. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 753 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 %, днем 50-60%. В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако после полудня в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди с грозами, местами ливни и град. Ночью и утром в некоторых районах временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.