На улице 28 Мая будет частично ограничено движение транспорта

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С 6 часов утра 8 августа движение автотранспортных средств на улице 28 Мая Насиминского района города Баку (от улицы К.Сафаралиевой до улицы Р.Бейбутова) будет частично ограничено и перенаправлено на другие полосы в связи с предстоящими ремонтными работами. При этом дорога не будет закрыта, сообщает «Азертадж» со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Водителей просят с пониманием отнестись к работам, соблюдать требования временных дорожных знаков, которые будут установлены на ремонтируемом участке.