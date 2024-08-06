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Между Таджикистаном и Ираном вводится безвизовый режим

Между Таджикистаном и Ираном вводится безвизовый режим

С 10 августа начинает действовать безвизовый режим между Ираном и Таджикистаном, сообщает во вторник таджикистанский МИД.

«С 10 августа 2024 года начнет действовать Меморандум о взаимопонимании между правительствами Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран об отмене виз для обладателей общегражданских заграничных паспортов», – говорится в сообщении ведомства.

На основании этого документа обладатели общегражданских заграничных паспортов обеих сторон имеют право посещать территорию сторон без визы в течение 90 дней с момента первого въезда сроком на 30 дней.

Отмечается, что на первом этапе внедрение безвизовой системы будет осуществляться только для тех, кто пользуется воздушными маршрутами Душанбе-Тегеран и Тегеран-Душанбе.

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