Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов

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Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов. Как сообщили в Министерстве науки и образования республики, Турецко-Азербайджанский университет объявляет набор студентов на 2024-2025 учебный год по специальностям компьютерной инженерии, промышленного инжиниринга и пищевой инженерии.

Абитуриенты смогут выбрать указанные специальности, приняв участие в отборе специальностей с 9 по 19 августа.

Обучение будет проводиться на английском языке и по образовательным программам Ближневосточного технического университета, Стамбульского технического университета и Университета Хаджеттепе. Азербайджанский технический Университет привлечен в качестве партнера в учебном процессе Турецко-Азербайджанского Университета.