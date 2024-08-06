Алиев принял Шойгу: детали

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Президент Ильхам Алиев принял прибывшего с визитом в Азербайджан Секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Президент Ильхам Алиев на переговорах с Шойгу заявил, что его визит в Баку создал хорошую возможность обсудить повестку двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Глава государства отметил важность регулярных контактов между Азербайджаном и Россией относительно происходящих в регионе процессов.

Заявив, что отношения Азербайджана и России являются примером для некоторых соседних государств, президент Алиев оценил это как важный фактор безопасности на Южном Кавказе и в более широком регионе.

Шойгу в свою очередь выразил делегации благодарность за искреннее и теплое отношение и отметил, что на этом основаны личные отношения между главами государств двух стран.

Сергей Шойгу подчеркнул успешное развитие отношений между нашими странами в сферах региональной безопасности, военно-технической, транспортной и экономической. Он сообщил, что на повестке дня двустороннего сотрудничества стоят очень важные вопросы и они успешно решаются. В этой связи он оценил реализацию коридора Север-Юг как пример этого и отметил, что в этом плане на трехсторонней основе проделана большая работа.

Шойгу заявил, что его страна поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в формате «3+3».